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أخبار العالم

أردوغان يمول الخراب والدمار.. تركيا تنقل 50 داعشيا من سوريا لـ ليبيا

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:38 م
تركيا تنقل 50 داعشى
تركيا تنقل 50 داعشى من سوريا لـ ليبيا
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سمر صالح
 كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى تمويل الخراب والدمار فى ليبيا.

وقال المرصد السوري أن تركيا أرسلت 50 داعشي من التنظيم الإرهابي إلي ليبيا بقيادة الإرهابي محمد الرويضاني.

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وكان الداعشي الرويضاني يشغل منصب قيادي في "ولاية حمص" بتنظيم داعش الإرهابي، وبعدها بايع جبهة النصرة واتجه إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين، ثم توجه بعدها للقتال في ليبيا مع 49 مقاتلًا سابقًا من داعش.

وانتقل القيادي الإرهابي الموالي لتركيا بين فصائل إرهابية كثيرة، قبل أن يشارك في معارك عفرين إلى جانب القوات التركية في عملية "غصن الزيتون"، وما رافقها من انتهاكات وجرائم ضد السكان المدنيين، قبل أن يسافر للقتال ضمن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.
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