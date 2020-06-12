أبرزهم إبراهيموفيتش.. 7 غيابات عن موقعة يوفنتوس وميلان بـ كأس إيطاليا

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو ملعب أليانز ستاديو في تمام التاسعة والنصف مساء، لمتابعة قمة من العيار الثقيل، بين يوفنتوس وميلان، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة كأس إيطاليا.

يوفنتوس ضد ميلان:





ويكفى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل السلبي في لقاء الليلة، لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.





في المقابل يسعى فريق ميلان لتحقيق الفوز في لقاء الليلة أو التعادل بهدفين أو أكثر، لإنقاذ موسمه الكارثي بالتأهل إلى الدور النهائي، والحفاظ على حظوظه في تحقيق لقب هذا الموسم، بعد ابتعاده نهائيا عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.





وكانت مباراة الذهاب بين يوفنتوس وميلان انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.





ومن المقرر أن يقام لقاء الليلة خلف الأبواب المغلقة، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.





غيابات ميلان ويوفنتوس في لقاء الليلة:

يعاني ميلان من غيابات عديدة في لقاء الليلة، حيث يغيب كلا من إبراهيموفيتش وكاستيليخو وثيو هرنانديز للإيقاف، بينما سيغيب ماتيو موساكيو وليو دوراتي للإصابة.





أمام يوفنتوس فسوف يغيب عنه في لقاء الليلة كلا من جونزالو هيجواين ومريح ديميرال للإصابة.