AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:03 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة اليوم بناء علي اذن من محمود الخطيب رئيس النادي  إلي بلاده سويسرا لقضاء أجازة خاصة تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي أسبوعين .

وطلب فايلر الحصول علي أجازة مع تأكد إستمرار توقف النشاط الرياضي إلي أول يوليو المقبل وعدم عودة الفرق الرياضية للتدريبات إلا في هذا الموعد، وحدد المدرب السويسري أنه يرغب في كسر حالة الملل التي أصابته من البقاء بفندق الإقامة لمدة 3 شهور متواصلة بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كوورنا خاصة أن الأمور في بلادة أفضل .

كما حدد فايلر الهدف الثاني من زيارته مع كسر حدة الملل، هو الحصول علي الرأي النهائي من اسرته حول تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، والسبب الثالث هو دراسة الأمر قانونيًا مع محاميه الخاص فيما حسم موقف العروض التي تلقاها هو الأمر الرابع الذي تسبب في سفر فايلر إلي بلاده.

وترك المدير الفني السويسري برنامج بدني وفني كامل لمعاونية لتطبيقه علي الفريق خلال الأسبوعين المقبلين وسيقوم اللاعبين بأدائه في المنزل أو الأماكن التي يؤدوا بها التدريبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير توفيق يقود مفاوضات الأهلي لتجديد التعاقد مع فايلر

فرمان فايلر.. أول المنضمين الجدد لكتيبة الأهلي الموسم المقبل

فايلر يستفسر من إدارة الأهلي عن موعد استئناف النشاط الرياضي

الأهلي يواصل ضغوطه على فايلر لتجديد تعاقده

بعد استئذان الخطيب.. فايلر يترك الأهلي ويغادر إلى سويسرا

أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

ترشيحاتنا

استعان بـ أحمد مظهر.. أحمد مجاهد يسخر من دعوة الجبلاية للاجتماع بالأندية

امرأة تعيش بأمعائها خارج بطنها بسبب حادث أليم.. صور

محافظ الدقهلية يعلن رفع 50 طن أتربة في حملة مكبرة بالمنطقة المركزية

هل تبيع مراكز الدم بلازما المتعافين من كورونا.. الحكومة توضح

بعد حبسها بسبب ممارسة الدعارة.. الجمهور يطارد شيري هانم

الحكومة تنفي توقف المستشفيات عن استقبال الحالات الطارئة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل كريم تفتيح البشرة.. وصفتان بمكونات طبيعية ورخيصة الثمن

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال زوجة محمد رمضان

لإفطار صحي.. طريقة عمل الشوفان بالتفاح والقرفة