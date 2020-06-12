تستمر أسبوعين.. 4 أسباب وراء إجازة مدرب الأهلي في سويسرا

يغادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة اليوم بناء علي اذن من محمود الخطيب رئيس النادي إلي بلاده سويسرا لقضاء أجازة خاصة تستمر لمدة تتراوح ما بين 10 أيام إلي أسبوعين .





وطلب فايلر الحصول علي أجازة مع تأكد إستمرار توقف النشاط الرياضي إلي أول يوليو المقبل وعدم عودة الفرق الرياضية للتدريبات إلا في هذا الموعد، وحدد المدرب السويسري أنه يرغب في كسر حالة الملل التي أصابته من البقاء بفندق الإقامة لمدة 3 شهور متواصلة بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كوورنا خاصة أن الأمور في بلادة أفضل .





كما حدد فايلر الهدف الثاني من زيارته مع كسر حدة الملل، هو الحصول علي الرأي النهائي من اسرته حول تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ، والسبب الثالث هو دراسة الأمر قانونيًا مع محاميه الخاص فيما حسم موقف العروض التي تلقاها هو الأمر الرابع الذي تسبب في سفر فايلر إلي بلاده.



