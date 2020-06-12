لا تخبروا الناس بكل شيء جميل تملكونه.. نسرين طافش توجه حكمة لمتابعيها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات والصور إنستجرام.





وعلقت نسرين طافش قائلة :"لا تخبروا الناس بكل شيء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه ، شاركهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك

يوم مشرق جميل و حنون على الجميع ".

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يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.



