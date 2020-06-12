بعد كليب كورونا فيروس.. أغرب ما ارتدى محمد رمضان في فيديوهات الأغانى

تصدر كليب محمد رمضان الجديد عن أغنية كورونا فيروس مؤشر البحث جوجل، حيث حقق في خلال يومين 3 ملايين مشاهدة.
ومن المعروف عن محمد رمضان أنه يظهر بملابس ملفتة وغريبة ومثيرة للجدل في جميع كليباته، حيث ظهر في كليب كورونا فيروس مرتديًا الروب باللون البنفسجي المنقوش مع القفازات باللون الأبيض المرصعة بالاكسسوار الفضي.
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كما ظهر محمد رمضان مرتدي مجموعة من الاكسسوارات اللافته للأنظار، فهو من الفنانين الذين يمتازون بإطلالات خاصه به، فظهر مرتدي الكمامة باللون الذهبي، مع السلسلة الطويلة في الرقبة، والنظارة الذهبي بتوقيع Anna-Karin Karlsson، فيما بلغ سعر النظارة 1740 يورو.
وإليكم أغرب ملابس ظهر بها محمد رمضان في كليباته..