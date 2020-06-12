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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: أنا وأسرتي أول المتبرعين بالبلازما بعد تعافينا من كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 01:39 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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قسم المحافظات
صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بأنه هو وأسرته كاملة، التي منّ الله عليهم بالشفاء سيكونوا أول المتبرعين بالبلازما وفقا للقواعد الطبية المنظمة لذلك.
 
وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد أنه في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الفيوم لخدمة المجتمع وفي إطار المشاركة في شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد خاصة في ظل انتشار الفيروس، وفي إطار خطة الجامعة لإدارة هذه الأزمة، والتزاما منها في القيام بدورها في تقديم خدمة صحية متميزة، وعليه فقد أطلقت الجامعة مبادرة للتبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لإعادة استخدامها في حالات الإصابة الصعبة بفيروس الكورونا، والتي يتطلب استكمال علاجها ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك وفقا لأحدث بروتوكولات العلاج.

وأشار أن ذلك يتم بوحدة خاصة داخل معامل مستشفى الجراحة بالجامعة تحت إشراف نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين برئاسة الدكتورة شهيرة الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، بكلية الطب بالجامعة.
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من جانبه  صرح الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن تلك المبادرة تأتي استمرارا للتأكيد على دور الجامعة في أداء رسالتها في خدمة المجتمع وتطوير أساليب الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق من المستشفيات الجامعية، وأساتذة كلية الطب تحت إشرافه، والدكتور عاصم العيسوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور شهيرة الشافعي، رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتور عصام علي حسن، عضو اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا، والدكتور محمد صفاء الدين عرفه، مدير عام المستشفيات الجامعية، إضافة إلى عدد من شباب الأطباء والذين سبق وتم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ومن الله عليهم بالشفاء، ومنهم: الطبيب إبرام ثابت، والطبيب  أحمد عادل، وكذلك بعض من الأطباء بمستشفى العزل بالجامعة، وقد قامت تلك اللجنة بوضع بروتوكول محدد لآليات وشروط التبرع وفقا لأحدث النظم والبروتوكولات الصحية المعتمدة.

وطالب رئيس الجامعة من الراغبين في التبرع بالبلازما التوجه إلى معمل مستشفى الجراحة داخل الحرم الجامعي لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة قبل التبرع.

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