استعدادات الغربية لماراثون الثانوية.. 122 بوابة تعقيم ومسافات آمنة داخل لجان الامتحانات

أنهت محافظة الغربية كافة استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها 21 يونيو المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك توفير بوابات للتعقيم وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتنظيم عملية دخول الطلاب، ومراعاة التهوية الجيدة وترك مسافات آمنة داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات والتأكيد على نظافتها، وتشديد الرقابة الأمنية خارج اللجان.

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وأوضحت المحافظة فى بيان صادر عنها أن عدد طلاب الثانوية العامة بالمحافظة 34 ألف و 780 طالبا وطالبة، مؤكدًا على الانتهاء من تجهيزات جميع مقار لجان الامتحانات والبالغ عددها 122 مقرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضافت تم توفير 122 بوابة تعقيم ذاتي بجميع المدارس، وتوفير طبيب في كل لجنة بواقع 122 طبيب بالتعاون مع التأمين الصحي، بالإضافة إلي توفير كميات كبيرة من الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الوقائية للطلاب والملاحظين والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع .

وكشفت أنه تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات برئاسته لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة منذ اليوم الأول لانعقادها يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجاري ، لافتًا إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من المستشار العسكري للمحافظة، ومدير مديرية التربية والتعليم أو من ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن أو من ينوب عنه، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

كما أشارت أن اللجنة المشكلة تختص بوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ، ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحانات من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان ، إلي جانب الاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

من جانبه ، أفاد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز 26 استراحة "رجال وسيدات" للملاحظين والمراقبين فى مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تخطيط جميع الملاعب بالمدارس بما يضمن ترك مسافات آمنة بين الطلاب أثناء عملية الدخول للامتحان .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية ، تم وضع خطة بشأن تسفير أوراق الأسئلة والإجابة لقطاعات المنصورة والإسكندرية والقاهرة وتأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن بالغربية ، والتنسيق مع شركة كهرباء جنوب الدلتا لتأمين عدم انقطاع التيار الكهربي أثناء أداء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع مديرية التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف للتواجد حين الطلب، كما تم التنسيق مع الطب البيطري لتعقيم لجان الامتحانات يوميًا.

وأضاف ناصر حسن ، أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على مدار اليوم علي رقم واتس 01277343463، وعلي الخط الساخن 3333551 من الساعة السابعة صباحًا وحتي الساعة السابعة مساءً.