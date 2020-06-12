ضبط ٨ أطنان سكر تموينى مدعم أثناء تهريبه إلى السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة من الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين طاميه ، باشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم ، وبرئاسة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديريه والمهندس عوض محمود الرديني رئيس الرقابه على الاسواق والمهندس محمد امبابى رئيس الرقابه على المخابز والمهندس حمدى عبد العزيز رئيس رقابه تموين طاميه والمفتشين بتموين طاميه صلاح حلمى ومحمد احمد شلبى، من ضبط كمية كبيرة من السكر التموينى المدعم مهرب ليلا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعه.





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،وأسفرت الحملة عن ضبط "٨" طن سكر تموينى مدعم اثناء تهريبه للسوق السوداء بسياره رقم "ف ج د ٢٨١٣ " وتم تحرير محضر برقم ١٣٥٦ جنح امن دوله طوارئ سنورس لسنه ٢٠٢٠ ، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق .





وجاءت الحملة ضربه موجعه لتجار السوق السوداء توجها حمله مكبره من الرقابه التموينيه بالمديرية وتموين طاميه بناءًا على توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينيه على الاسواق في إطار تشديد الرقابة التموينية.