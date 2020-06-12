علاقات البشر لا تقاس بالحب.. منة فضالى تبعث لمتابعيها رسالة طويلة

نشرت الفنانة منه فضالى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لها .





وعلقت منه فضالى على الصورة قائلة :"امنت ان العلاقات بين البشر لا تقاس بالحب بقدر ما تقاس بالامان ".





وأضافت قائلة :"الامان الدائم ان تستامن احدهم علي عيوبك وزلاتك حتي علي تلك الامور التي تخاف قولها لنفسك ، ان لا تشعر بضروره اخفاء بعض الاحاديث خشيه ان تشوه صورتك".





وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :

-إقتباسات تلامس قلبك ، وأضاف أخر "عندك حق ".









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يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".



