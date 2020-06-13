كورونا يصيب الليمون بالجنون.. سعر الكليو يصل إلى 50 جنيها.. والفلاحين الزراعيين: زيادة التصدير والفيروس السبب

الفلاحين الزراعيين : ننتج 40 ألف فدان ليمون ونصدر الكثير منه

الفلاحين : كيلو الليمون وصل إلي 50 جنيه ببعض الأسواق

عبد الستار : زيادة التصدير وأزمة كورونا الأسباب وراء ارتفاع أسعار الليمون

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن أسعار الليمون شهدت قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية بقيمة 15 جنيها للكيلو في الأسواق، ليرتفع من 15 إلى 30 جنيها، في أكبر زيادة له منذ سنوات، بسبب فيروس كورونا وتكالب المواطنين على شراء الليمون للوقاية من الإصابة بالفيروس الذى انتشر مؤخرا في كل محافظات مصر.





وأرجع النقيب العام للفلاحين، محمد عبدالستار، أسباب رفع أسعار الليمون، إلى زيادة تصديره، والإقبال الكبير للشراء من المواطنين، فضلا على تخزينه، وعمليات التخليل، لافتا إلى أن زيادة التصدير أثرت بشكل كبير على المتاح فى السوق المحلي، وتراجع الإنتاج نتيجة عاصفة التنين، وهو ما أثر على الثمار، وبالتالي الإنتاج خلال تلك الفترة.

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وأشار نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، الي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت، ووصول كيلو الليمون إلى أكثر من 30 جنيها، يعود إلى فيروس كورونا ، والإقبال الشديد على الشراء من المواطنين.





وأوضح أن مصر تنتج ما لايقل عن 40 ألف فدان ليمون، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أن معظم الزراعات في محافظة الشرقية، حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.

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من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على توافر كل الأصناف من الخضر والفاكهة، مع تراجع أسعار الفاصوليا والكوسة والطماطم والبصل والملوخية والبطاطس والباذنجان والفلفل، واستقرار باقى الأصناف، موضحا أن إغلاق المطاعم والفنادق ومحلات الكشرى، أدى إلى وفرة المعروض.





وأوضح أمين عام الفلاحين، انه لا غني عن تناول الليمون خلال تلك الأيام العصيبة التى نمر بها، نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الليمون منقى للدم وشرب الليمون الطازج يساعد الجسم على التخلص من سمومه.



