كورونا يصيب الليمون بالجنون.. سعر الكليو يصل إلى 50 جنيها.. والفلاحين الزراعيين: زيادة التصدير والفيروس السبب

الفلاحين الزراعيين : ننتج 40 ألف فدان ليمون ونصدر الكثير منه
الفلاحين : كيلو الليمون وصل إلي 50 جنيه ببعض الأسواق
عبد الستار : زيادة التصدير وأزمة كورونا الأسباب وراء ارتفاع أسعار الليمون
شهدت أسعار الليمون ارتفاعا كبيرا فى الأسواق خلال الفترة الماضية ، وفى نفس الوقت يقبل عليه المواطنون للحاجة إلي فيتامين سي خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا ، حيث نصح الأطباء بالإكثار منه لمنح الجسم الفيتامينات التى تقاوم الفيروس .
وفى هذا الصدد ، نرصد التقرير التالى لاستطلاع الآراء حول أسباب ارتفاع الليمون بالأسواق .
قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، إن أسعار الليمون شهدت قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية بقيمة 15 جنيها للكيلو في الأسواق، ليرتفع من 15 إلى 30 جنيها، في أكبر زيادة له منذ سنوات، بسبب فيروس كورونا وتكالب المواطنين على شراء الليمون للوقاية من الإصابة بالفيروس الذى انتشر مؤخرا في كل محافظات مصر.
وأرجع النقيب العام للفلاحين، محمد عبدالستار، أسباب رفع أسعار الليمون، إلى زيادة تصديره، والإقبال الكبير للشراء من المواطنين، فضلا على تخزينه، وعمليات التخليل، لافتا إلى أن زيادة التصدير أثرت بشكل كبير على المتاح فى السوق المحلي، وتراجع الإنتاج نتيجة عاصفة التنين، وهو ما أثر على الثمار، وبالتالي الإنتاج خلال تلك الفترة.
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وأشار نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، الي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الليمون في مثل هذا الوقت، ووصول كيلو الليمون إلى أكثر من 30 جنيها، يعود إلى فيروس كورونا، والإقبال الشديد على الشراء من المواطنين.
وأوضح أن مصر تنتج ما لايقل عن 40 ألف فدان ليمون، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أن معظم الزراعات في محافظة الشرقية، حوالي 14 ألف فدان، والفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوبارية، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية.
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من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على توافر كل الأصناف من الخضر والفاكهة، مع تراجع أسعار الفاصوليا والكوسة والطماطم والبصل والملوخية والبطاطس والباذنجان والفلفل، واستقرار باقى الأصناف، موضحا أن إغلاق المطاعم والفنادق ومحلات الكشرى، أدى إلى وفرة المعروض.
وأوضح أمين عام الفلاحين، انه لا غني عن تناول الليمون خلال تلك الأيام العصيبة التى نمر بها، نتيجة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الليمون منقى للدم وشرب الليمون الطازج يساعد الجسم على التخلص من سمومه.
وأضاف أن ثمرة الليمون فعالة في محاربة الأمراض المرتبطة بالعدوى، ويقوي جهاز المناعة بجسم الإنسان، وشرب عصير الليمون مفيد لمرضى القلب لأنه غنى بالبوتاسيوم، كما أنه أحد المهدئات الطبيعية التي يمكن وضعها على الجروح بالإضافة إلى أنه يوقف النزيف،ومع نزلات البرد الشائعة والأنفلونزا يُشرب عصيره الطازج حيث يخفف من الأعراض وكذلك يوقف نشاط أي عدوى أخرى من الممكن أن تظهر كتطورات للأنفلونزا وذلك لخواصه المضادة للبكتيريا والفيروسات.
فيما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن ارتفاع أسعار الليمون ووصول الكيلو إلي 25 جنيها في اسواق الجملة هذه الايام امر طبيعي ومتوقع. مشيرا إلي أننا في موسم الرجيعة الثانيه الذي يمثل الانتاج به نحو 10% فقط من الانتاج الكلي لأشجار الليمون في مصر بالاضافة الي ازمة كورونا التي أدت لزيادة الطلب علي الليمون محليا وعالميا.
وأضاف ابوصدام في تصريحات ل " صدى البلد " ان المساحة المثمرة من الليمون قليلة ولا تتعدي 40 الف فدان وأن اشجار الليمون لا يمكن زيادتها بسهولة.
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وأشار " نقيب الفلاحين " إلي انه حذر سابقا من الإفراط في تصدير المنتجات الاساسيه بسبب الظروف الراهنة ومعظم الدول اتخذت اجراءات احترازيه لمنع حدوث ازمات في نقص المنتجات الزراعيه لديها و أسعار الليمون لن تنخفض قبل شهري سبتمبر و أكتوبر القادمين موعد نضج موسم الرجيعة في الليمون والذي يمثل 30%من اجمالي انتاج الليمون في مصر، موضحا أن الموسم الاساسي المعروف بالسلطاني والذي يمثل 60%من الانتاج يكون في شهر مارس.
وأوضح أن صادرات الموالح منذ يناير 2020 وحتى الآن سجلت نحو 1.4 مليون طن حيث لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا مما ادي لارتفاع أسعار الليمون حاليا نظرا لزيادة الطلب علي الليمون المصري محليا وعالميا لفوائده الكبيره في زيادة مناعة الجسم ضد نزلات البرد وأمراض الانفلونزا والتوصية الدائمة من الاطباء بتناوله للوقاية من كورونا.
ونوه إلى اتخاذ معظم الدول إجراءات احترازيه لمنع انتشار وباء كورونا واغلاق بعضها أبواب التصدير و زيادة استهلاك السوق المحلي لليمون بالاضافة الي ضعف انتاجية العروة الحاليه الأمر الذي أدي الي قلة المعروض وارتفاع أسعاره.
وعلى نفس السياق ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وزارة الزراعه بضرورة تشجيع المزارعين لزراعة اشجار الليمون ، لافتا إلي أن اشجار الليمون تقلصت في الفتره الاخيره وأصبحت نسبتها لا تتعد 10% من اجمالي أشجار الموالح في مصر.
وأضاف " أبو صدام " ل " صدى البلد" أن عدد كبير من مزارعي الليمون تخلصوا من الأشجار بالتقليع في السنوات الماضية لعدم جدواه اقتصاديا ومع كثرة نظام التصويم لاشجار الليمون تقل اعمار الأشجار مما قلص المساحه المثمر إلي نحو 40.الف فدان فقط بمتوسط انتاجيه 10أطنان للفدان لتنتج مصر حوالي 400000 الف طن سنويا وبحساب عدد ثمرات الليمون وجد أن الكيلو 40 ليمونه تقريبا وبالنظر لعدد المصريين الذين زادوا عن 100مليون نسمه فإن نصيب المصري لا يتعد 160ليمونه في العام اي اقل من نصف ليمونه يوميا .
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اقرأ أيضا| الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق
وأكد ابوصدام ان الليمون من الفواكه ذات القيمه الغذائية والصحيه العاليه لذا اصبح من المنتجات الزراعيه المهمه التي يتسبب ارتفاع أسعارها في احداث ازمات.
وأشا إلي أن قلة الانتاحيه من الليمون في شهر يونيه من كل عام يتسبب في ارتفاع اسعاره حتي وصل سعر كيلو الليمون إلي 50جنيه حاليا عند باعة التجزئة مما يزيد الاعباء علي المواطنين في ظل أزمة كورونا وتوصية الاطباء المستمره بتناول الليمون لتقوية المناعه بالاضافه الي الطلبات الكثيره من معظم الدول علي الليمون المصري.
واوضح عبدالرحمن ان اكثر من نصف المساحات المنزرعه بالليمون تتركز في الشرقيه و الفيوم و والبحيره و غرب النوباريه بينما تتوزع نصف المساحه الاخري في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.
وتوقع تراجع اسعار الليمون بداية من الشهر القادم مع بداية نضج العروه القادمه.
وطالب نقيب عام الفلاحين انه يطالب وزارة الزراعه بوضع خطه لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الليمون وخاصة في الاراضي المستصلحه حديثا حيث انه يتحمل العطش والملوحة بتوفير شتلات ذات مواصفات متطوره سريعة وكثيرة الانتاجيه ومقاومه للامراض وتوفير المبيدات والمستلزمات الزارعيه لزراعة الليمون وتسهيل عمليات تسويقه.
وأشا إلي أن قلة الانتاحيه من الليمون في شهر يونيه من كل عام يتسبب في ارتفاع اسعاره حتي وصل سعر كيلو الليمون إلي 50جنيه حاليا عند باعة التجزئة مما يزيد الاعباء علي المواطنين في ظل أزمة كورونا وتوصية الاطباء المستمره بتناول الليمون لتقوية المناعه بالاضافه الي الطلبات الكثيره من معظم الدول علي الليمون المصري.
واوضح عبدالرحمن ان اكثر من نصف المساحات المنزرعه بالليمون تتركز في الشرقيه و الفيوم و والبحيره و غرب النوباريه بينما تتوزع نصف المساحه الاخري في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.
وتوقع تراجع اسعار الليمون بداية من الشهر القادم مع بداية نضج العروه القادمه.
وطالب نقيب عام الفلاحين انه يطالب وزارة الزراعه بوضع خطه لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الليمون وخاصة في الاراضي المستصلحه حديثا حيث انه يتحمل العطش والملوحة بتوفير شتلات ذات مواصفات متطوره سريعة وكثيرة الانتاجيه ومقاومه للامراض وتوفير المبيدات والمستلزمات الزارعيه لزراعة الليمون وتسهيل عمليات تسويقه.
وفى هذا الصدد ، قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين،ان أسواق الخضار المحلية، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون ليترواح بين 30 وحتى 40 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك بسبب التقلبات المناخية وزيادة الإقبال عليه لاحتوائه على فيتامين سي الذي يرفع المناعة لمواجهة أزمة كورونا.
ونفي نقيب للفلاحين، في تصريحات له اليوم،إرتفاع اسعار الليمون الي 50 جنيها للكيلو،مستبعدا ان يصل إلى هذا السعر المبالغ فيه،لافتا إنّ السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون هو زيادة مبيعات الليمون بالسوق والتي تخطت 30%، وانخفاض معدلات إنتاجه وتراجع المعروض منه بسبب التخزين
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وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الليمون تخطت في بعض الأماكن الـ35 جنيهًا للكيلو، مما تسبب في ذعر لدى المواطنين، قائلًا: " السبب هو زيادة الإقبال عليه وقلة الإنتاج خاصة وأن هناك تقلبات جوية شهدتها مصر أثرت على المحصول"، مما أدى إلى تلف أشجار ومحصول الليمون بسبب الرياح والعواصف التي شهدتها مصر وآخرها منخفض التنين.
وأوضح عبدالستار، أن كيلو الليمون يباع في المزرعة بـ20 جنيهًا ليصل إلى سوق الجملة بـ25 جنيها وإلى تاجر التجزئة بـ 30 جنيها ليشتريه المستهلك بـ35 أو أكثر».
ولفت عبدالستار،الي استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب إنتاج العروات الجديدة، وزيادة الأنواع من المحاصيل،لافتًا إلى أن «الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية».