دراسة جديدة تؤكد: اختناق مروري قريبا فى شوارع لندن

نشرت المؤسسة الخيرية المناخية البريطانية دراسة جديدة أجرتها إلى أن القيود المفروضة على خدمات النقل العام بسبب التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قد تؤدي إلى استخدام أكثر من مليون سيارة إضافية للطرق في إنجلترا وويلز في ساعة الذروة.





وأوضحت الدراسة ، بعد أن أصبح في حكم المؤكد أن تكون قدرة النقل العام محدودة للغاية ، فهذا يعني أن المزيد من الأشخاص من المحتمل أن يستخدموا سياراتهم للوصول إلى العمل والعودة منه ، وفقًا للباحثين في أكاديمية Active Travel Academy بجامعة ويستمنستر.





وتشير الدراسة إلى أن المناطق في إنجلترا وويلز التي تعتمد بشدة على وسائل النقل العام ستواجه حالة من الجمود كل يوم على الطرق إذا تخلى مالكو السيارات عن وسائل النقل العام في تنقلاتهم وركبوا خلف عجلة القيادة بدلًا من ذلك ، وعلى سبيل المثال ، يمكن لبورو بورو من كامدن أن ترى ثلاثة أرباع المزيد من السيارات على الطريق في ساعة الذروة ، مع سيناريوهات مماثلة ممكنة في مدن مثل برايتون وهوف وأكسفورد ونيوكاسل وبرمنغهام.





وقد استجابت مؤسسة الخيرية المناخية الممكنة - التي كلفت بإجراء الدراسة - للنتائج من خلال دعوة السلطات العامة إلى إجراء "تغييرات سريعة" في مخططات الطرق - مثل ممرات الدراجات المنبثقة - من أجل جعل المشي وركوب الدراجات أكثر أمانًا بزعم أنه يمكن القيام بنصف جميع رحلات النقل العام سيرًا على الأقدام أو بالدراجة ، مما يمنع الطرق من التعرض لضغوط إضافية.





وقالت البروفيسور راشيل ألدريد من أكاديمية أكتيف ترافيل إن مليون سيارة إضافية على الطريق ستجلب "الإجهاد والتلوث والإصابة" ، في حين زعم ​​مدير الحملات الممكنة - ماكس ويكفيلد - أنها ستسمم الشوارع وتسرع من تغير المناخ.





وعلق عضو مجلس كامدن آدم هاريسون قائلًا: “إن احتمال زيادة 74٪ في عدد السيارات المستخدمة للتنقل في المدن أمر مثير للقلق الشديد. يوصي تقرير بوسيبل بإحضار ممرات الدراجات المنبثقة والأحياء ذات حركة المرور المنخفضة - وهي تدابير بدأنا بالفعل في تقديمها في كامدن استجابة لحالة الطوارئ الملتهبة.





ولقد أظهرت أن الإرادة السياسية موجودة لتجنب الازدحام وتلوث الهواء وتأثيرات الكربون الناتجة عن زيادة عدد سيارات الاحتراق الداخلي مما يهدد لندن الاختناق المروري .