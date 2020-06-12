بموقف السيارات.. طريقة جديدة لاحتفال ليفربول بالدوري في زمن الكورونا

كشف تقرير صحفي بريطانى ان لاعبي فريق ليفربول لن يحتفلوا بلقب الدورى الانجليزي حال التتويج به نهاية الموسم الحالي 2019 - 2020 بسبب قواعد التباعد الاجتماعي .





وأضافت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه يتم دراسة احتفال ليفربول بالدوري الانجليزي في موقف السيارات بدلا من غرف ملابس اللاعبين بسبب قواعد التباعد الاجتماعي .





وسيتم الاحتفال لاعب ليفربول في موقف السيارات الخاص بملعب جوديسون معقل إيفرتون





واشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ليفربول سيتوج رسميا بلقب البريميرليج إذا حقق الفوز علي ايفرتون مقابل خسارة مانشستر سيتي أمام ارسنال في اول مباراة بعد عودة الدورى الانجليزي.





وكان الدورى الانجليزي توقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وأعطت الحكومة البريطانية الضوء الاخضر للاتحاد لإستكمال المنافسات مرة اخري بداية الشهر الجاري .





جدير بالذكر ان فريق ليفربول يحتل المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة بينما جاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة .