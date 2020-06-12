فان دايك يزيح محمد صلاح من عرش الأعلى دخلا في ليفربول

يخطط مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لجعل فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، الأعلى دخلا في الريدز بدلا من النجم المصري محمد الصلاح، من أجل اقناعه بالاستمرار مع الفريق.

وذكرت صحيفة " ذا صن" الإنجليزية، أن ليفربول يخطط بعد انتهاء الموسم الحالي، لتمديد عقد فيرجيل فان دايك حتى صيف 2025، وذلك لقطع الطريق على باريس سان جيرمان الذي يرغب في ضمه.





وأضافت الصحيفة، أن فان دايك سيتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا، مع ليفربول وفقا للعقد الجديد.





يذكر أن محمد صلاح هو ا الأعلى راتبا مع ليفربول حاليا، حيث يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا، ويليه فان دايك بـ 180 ألف جنيه إسترليني.





وكان فيرجيل فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي 2018- 2019.