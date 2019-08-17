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رياضة

أعلى راتب في تاريخ النادى.. ليفربول يجهز عرضا مغريا لـ محمد صلاح.. تفاصيل

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
ريهام بكير
ذكرت وسائل اعلام انجليزية، أن نادي ليفربول يجهز عرضا مغريا لمحمد صلاح نجم الفريق ، للموافقة على تجديد عقده مع الريدز.

وذكرت وسائل الاعلام ، ان الريدز يدرس رفع راتب الفرعون المصري محمد صلاح إلى 22.5 مليون جنيه استرليني سنويا ، ليصبح الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وحقق محمد صلاح مع الريدز بطولتين هما دوري أبطال أوروبا ، والسوبر الأوروبي ، ونافس حتى الرمق الاخير على بطولة البريميرليج الموسم الماضي إلا ان مانشستر سيتي اقتنص اللقب بفارق نقطة واحدة.

ويعد صلاح احد الركائز في الفريق ، وهداف الريدز والدوري الانجليزي لمدة موسمين ، واستطاع ان ينافس الموسم الماضي على اكثر من لقب ، لذلك لا يستطيع يورجن كلوب المدير الفني للفريق الاستغناء عنه في المرحلة المقبلة.

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