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محافظات

شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:41 م
حرق تابوت
حرق تابوت
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أحمد على

شهدت مقابر الششتاوي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة إشعال فريق مكافحة العدوى بإدارة صحة ثان المحلة  التار فى تابوت سيدة متوفاة بسبب إصابتها بعدوي "كورونا المستجد"  عقب دفنها فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

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فى المقابل أوصي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة فى تعليماته إلي الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالتنسيق مع الدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بدفن جثمان "سيده " المتوفاه عقب استلامها من عزل مستشفي كفرالزيات من خلال اضرام النيران فى التابوت الخشبي لمنع تفشي العدوي والتأكد من سلامه المخالطين للجثمان فى لحظات دفنه بمقابر عائلته .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميده بتكليف الدكتور هشام شيحه مدير الطب الوقائي بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة تبادل جثتي رجل من إحدي قري كفرالزيات وسيدة من مدينة المحل توفيا جراء الإصابة بعدوي فيروس "كورونا المستجد" عقب تلقيهما فترة العلاج مستشفي عزل كفرالزيات العامة .

وشدد وكيل وزارة الصحة بالغربية على أهمية إحالة عامل وعاملة  بمشرحة المستشفى للتحقيق بصفتهم مسئولين عن اجراءات التغسيل وتكفين جثمان المتوفيين بكورونا قبل تسليمهما إلي ذويهما .

وأشار وكيل الصحة أن هناك خطأ حينما تم الانتهاء الطواقم الطبية والعلاجية من استكمال دورهم بتسليم الجثت مشرحة مستشفى عزل كفر الزيات  خلال تسليم جثمان الجثتين المتوفيين بفيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية داخل مستشفى عزل كفر الزيات ،حيث تم تدارك الخطأ وتسليم الجثتين لذويهم وانهاء إجراءات الدفن .

فى المقابل أعلن أشرف محمد نجل السيدة المتوفية " ه" مصاب بعدوي "كورونا " بالمحلة أنه اكتشف تلك الواقعة أثناء مراسم الدفن بما  تبين لهم أن معالم جسد المتوفية مختلفة  واستغاث الكشف عن وجهها للتأكد .

كما تبين أن الجثة لرجل وبالتنسيق التواصل مع إدارة مستشفى عزل كفر الزيات وتدارك الخطأ وبالمعاينه الميدانيه أن جثة الرجل لمتوفى بكفر الزيات .

فى المقابل كشف أحد أهالي المتوفي " محمد 72 عاما"، من كفر الزيات انهم فوجئوا أثناء خروج الجثة من التابوت، ان مواصفات الجثة مختلفة تماما عن جثة ذويهم، ومسؤولين الصحة تواصلوا معهم قبل دفن الجثة في المقابر، والرجوع مرة اخرى الى المستشفى وتسلمنا جثة ذوينا ودفنها بمقابر العائلة بميدان الششتاوي بالمحلة الكبري .

شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة
شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة
شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة
شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة
شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة
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