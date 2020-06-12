قررت افضحك بنفسي.. زوجة رامي جمال تكشف عن تيشيرت يظهر به دومًا

طبعا بعد محاولات كتير منى انى اقنع رامى يبطل يلبس التيشيرت دا وخبيته اكتر من مرة بس واضح انه بيحبه اكتر منى قررت انى مش هغسله تانى ابدا هفضل سيباه كدا فى الغسالة يارب التيشيرت دا يموت بأة».

وتابعت، ناريمان زوجة رامي جمال، قائلة: « قررت افضحك بنفسى عشان تحرم تلبسه تانى معلش الحلول الودية مجابتش نتيجة»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات.





يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.