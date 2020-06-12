قررت افضحك بنفسي.. زوجة رامي جمال تكشف عن تيشيرت يظهر به دومًا

نشرت ناريمان - زوجة الفنان رامي جمال، صورا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها زوجها يرتدي تيشيرت في عدة مناسبات شاركها لجمهوره، لتداعبه مع متابعيها، بسبب إصراره على الظهور به مرارًا.
وكتبت زوجة رامي جمال، في التعليق على الصورة قائلة: «طبعا بعد محاولات كتير منى انى اقنع رامى يبطل يلبس التيشيرت دا وخبيته اكتر من مرة بس واضح انه بيحبه اكتر منى قررت انى مش هغسله تانى ابدا هفضل سيباه كدا فى الغسالة يارب التيشيرت دا يموت بأة».
وتابعت، ناريمان زوجة رامي جمال، قائلة: «قررت افضحك بنفسى عشان تحرم تلبسه تانى معلش الحلول الودية مجابتش نتيجة»، لتنهال عليها التعليقات والإعجابات.
يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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طبعا بعد محاولات كتير منى انى اقنع رامى يبطل يلبس التيشيرت دا وخبيته اكتر من مرة بس واضح انه بيحبه اكتر منى قررت انى مش هغسله تانى ابدا هفضل سيباه كدا فى الغسالة يارب التيشيرت دا يموت بأة 🤦♀️😂😂😂😂😂😂 @ramygamalmusic قررت افضحك بنفسى عشان تحرم تلبسه تانى معلش الحلول الودية مجابتش نتيجة 😂😂😂😂😂😂