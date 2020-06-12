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رياضة

فايلر يغادر الجونة إلى سويسرا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:16 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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عبد الحكيم ابو علم
غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي ميونيخ عبر طائرة خاصة لقضاء إجازة برفقة أسرته.

وحصل فايلر على إجازة وموافقة محمود الخطيب رئيس النادي علي السفر إلى الغردقة حيث غادر منها علي متن طائرة خاصة الى ميونخ ثم إلى زيورخ برا.


وطلب فايلر الحصول علي إجازة مع تأكد استمرار توقف النشاط الرياضي إلي أول يوليو المقبل وعدم عودة الفرق الرياضية للتدريبات إلا في هذا الموعد، وحدد المدرب السويسري أنه يرغب في كسر حالة الملل التي أصابته من البقاء بفندق الإقامة لمدة 3 شهور متواصلة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة أن الأمور في بلاده أفضل.

كما حدد فايلر الهدف الثاني من زيارته مع كسر حدة الملل، هو الحصول علي الرأي النهائي من أسرته حول تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والسبب الثالث هو دراسة الأمر قانونيًا مع محاميه الخاص فيما حسم موقف العروض التي تلقاها هو الأمر الرابع الذي تسبب في سفر فايلر إلي بلاده.

وترك المدير الفني السويسري برنامج بدني وفني كامل لمعاونية لتطبيقه علي الفريق خلال الأسبوعين المقبلين وسيقوم اللاعبين بأدائه في المنزل أو الأماكن التي يؤدوا بها التدريبات.
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