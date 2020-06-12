AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على متن مركب.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة صيفية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:14 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت سمية الخشاب بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بتيشيرت أسود فى أبيض كت على متن مركب فى البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.



بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.


يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.


ويذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاب ونظارة.. سمية الخشاب تتألق فى إطلالة كاجول.. شاهد

بمكياج ناعم.. سمية الخشاب تستعرض جمالها عبر إنستجرام

باللون الأصفر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

على طريقة تيك توك.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بفيديو الأكتاف

بمركب في النيل ..سمية الخشاب تبهر متابعيها بأحدث ظهور على انستجرام

صباح التفاؤل.. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

على متن مركب.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة صيفية

إخلاء سبيل أسرة متوفى بكورونا تعدت على أطباء مستشفى القناطر

إصابة طارق سليمان طبيب المنتخب الأول السابق بـ فيروس كورونا

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

نشرة أخبار الحوادث: قصة شيري هانم وزمردة من البداية.. المتهمتان بحثتا عن الثراء السريع من بوابة الدعارة.. مباحث الآداب ترصد أحدث أساليب ممارسة الرذيلة عبر الإنترنت

الصحة: 5 إجراءات لحماية الأسرة من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد