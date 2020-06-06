بملابس كاجوال.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور من إحدى جلسات التصوير التى خضعت لها.
وظهرت سمية الخشاب فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود ذو خط رفيع باللون الأحمر ونسقت معه سويت شيرت باللون الكحلى الذى حمل بعض النقوشات البسيطة غير المبالغ فيها.
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وانتعلت سمية الخشاب حذاء مسطحا باللون الأبيض، فيما ارتدت حقيبة يد متوسطة الحجم، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.