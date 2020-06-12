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أخبار البلد

اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:44 م
السيسى يتفقد مشروع
السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم
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محمد عبد المنعم


تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس  التقى الرئيس اثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات وتبادل الحديث معهم مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للأطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة. 

كما قام السيد الرئيس ايضا بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت والجاري انشاؤها بمنطقة شرق القاهرة.
اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور
اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور
اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور
اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور
اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور
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