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أسامة هيكل: معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر أقل من المتوسط.. فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:18 م
أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الإعلام
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اسراء صبري
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام ، إن منذ بداية أزمة فيروس كورونا وهناك لجنة إدارة الأزمات التي تعقد بشكل مستمر لدراسة الوضع الحالي، موضحا أن الدولة جهزت خططتها لفتح البلاد مرة أخرى، متابعا: إذا الأمور تحسنت وأتاحت عودة الحياة مرة أخرى سيتم الفتح تدريجيا.

وأضاف أسامة هيكل، خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قنا "إم بي سي مصر"، أن كل قطاع من قطاعات الدولة جاهز للفتح وعودة الحياة، لافتا إلى أن كل قطاع لدية خطة محكمة ومرنة، وذلك من أجل إمكانية إحداث أي تغيرات بها وفقا للوضع الطبي.


وأوضح وزير الإعلام، أن الدولة قررت أن تعمل القطاعات الإنتاجية  باستمرار منذ البداية، لافتا إلى أن الدولة تدرس إعادة فتح وعمل قطاع السياحة، وذلك لأن توقف الاقتصاد أدى إلى قله مصادر الدخل.


وأشار إلى أن مؤتمر وزير المالية السابق وضح خلاله الأثار المالية التي ترتبت نتيجة الإجراءات المتخذة منذ انتشار فيروس كورونا داخل مصر.

وتابع: يجب علينا أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة هل هناك موعد محدد لنهاية جائحة كورونا؟.. الإجابة 100% لا، أيضا ماذا فعلت دول العالم في تلك الأزمة؟ خاصة الدول المشابهة لنا، معقبا: بنراقب ونتابع الدول ونحاول تطبيق ما استطاعوا تطبيقه.

وأكد على أن مصر تعد من الدول المتوسطة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا : نحن أقل من المتوسط من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.
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