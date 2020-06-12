أسامة هيكل: معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر أقل من المتوسط.. فيديو





وأوضح وزير الإعلام، أن الدولة قررت أن تعمل القطاعات الإنتاجية باستمرار منذ البداية، لافتا إلى أن الدولة تدرس إعادة فتح وعمل قطاع السياحة، وذلك لأن توقف الاقتصاد أدى إلى قله مصادر الدخل.





وأشار إلى أن مؤتمر وزير المالية السابق وضح خلاله الأثار المالية التي ترتبت نتيجة الإجراءات المتخذة منذ انتشار فيروس كورونا داخل مصر.



وتابع: يجب علينا أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة هل هناك موعد محدد لنهاية جائحة كورونا؟.. الإجابة 100% لا، أيضا ماذا فعلت دول العالم في تلك الأزمة؟ خاصة الدول المشابهة لنا، معقبا: بنراقب ونتابع الدول ونحاول تطبيق ما استطاعوا تطبيقه.



وأكد على أن مصر تعد من الدول المتوسطة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا : نحن أقل من المتوسط من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.