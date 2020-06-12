السيسي وماكرون يتوافقان على التنسيق المشترك لتنفيذ بنود إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاتصال تناول التطورات الاخيرة للملف الليبي، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للقضية في اطار مبادرة "إعلان القاهرة".





من جانبه؛ رحب الرئيس الفرنسي بإعلان القاهرة، مؤكدًا أهميته في سبيل العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيدًا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدءوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.





كما تم التوافق علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة اعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة.





كما تناول الاتصال عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والامني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.