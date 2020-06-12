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أخبار العالم

تمرد خطير ضد آبي أحمد.. إقليم إثيوبي يعلن إجراء الانتخابات رغم قرار البرلمان بالتأجيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:18 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
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قسم الخارجي
أعلن مجلس إقليم تيجراي، أحد الأقاليم التسعة المكونة للاتحاد الفيدرالي الإثيوبي، عزمه إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر سلفًا في أغسطس المقبل، في تحد لقرار برلمان إثيوبيا الاتحادي بتأجيل الانتخابات لفترة تتراوح بين 9 - 12 شهرًا لإتاحة الفرصة للحكومة برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت قناة "أفريكا نيوز" عن العضو التنفيذي بحزب جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكم لإقليم تيجراي، إعلانه المضي قدمًا في التجهيز لإجراء الانتخابات في موعدها أغسطس المقبل دون التقيد بقرار التأجيل الصادر من البرلمان.


وأعلن مجلس إقليم تيجراي أيضًا مد إجراءات الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة شهرين ونصف، بالرغم من وجود إجراءات مماثلة مفروضة على مستوى البلاد لمدة 5 أشهر منذ 10 أبريل الماضي.

وكررت قيادات من جبهة تحرير شعب تيجراي مؤخرًا إعلان العزم عن إجراء الانتخابات في موعدها، في خطوة يتكهن مراقبون بأنها تنبئ بصدام في طريقه إلى التصاعد بين حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية برئاسة آبي أحمد.

وكانت أحزاب معارضة في كل من إقليم أوروميا - الذي ينتمي إليه آبي أحمد - والاقليم الصومالي قد انتقدت قرار البرلمان الاتحادي تمديد دورته ودورة برلمانات الأقاليم بحجة مكافحة فيروس كورونا، بما يتيح لحكومة آبي أحمد البقاء في السلطة لوقت أطول.

وتسبب ذلك التأجيل في استقالة خيرية إبراهيم، السياسية البارزة المعارضة في حزب جبهة تحرير شعب تيجراي، من منصب رئيسة المجلس الأعلى في البرلمان.
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