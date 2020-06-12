بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

وتحرص

على الظهور بشكل جمالي مختلف في كل إطلالة لها، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على وضع اللمسات الجمالية المميزة في الماكياج الناعم لتظهر بإطلالة غير مكلفة وبسيطة.