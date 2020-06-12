AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تصدرت الفنانة   دنيا سمير غانم تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد أن نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة وصورة داعب فيها جمهوره.

وظهرت فى الصورة زوجته الفنانة دنيا سمير غانمفى طفولتها مع الأميرة ديانا.

وتحرص دنيا سمير غانمعلى الظهور بشكل جمالي مختلف في كل إطلالة لها، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على وضع اللمسات الجمالية المميزة في الماكياج الناعم لتظهر بإطلالة غير مكلفة وبسيطة.


وتتميز دنيا سمير غانم في إطلالتها بالظهور الناعم الأنثوي الذي يكشف عن جمالها، فهي تميل إلى ارتداء الفساتين التي تضفي عليها نوعا من الأنوثة والجرأة.



بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها
بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها
بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها
بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها
بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدر تريند جوجل.. أجرأ 10 إطلالات لـ مي عمر برفقة زوجها

جلسة تصوير لـ دنيا سمير غانم في شنطة السيارة مع زوجها

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

الأميرتان.. رامي رضوان ينشر صورة لـ دنيا سمير غانم مع الأميرة ديانا

فيديوجراف.. لماذا ظهرت دنيا سمير غانم مع الأميرة ديانا؟

موجز السوشيال ميديا .. بتوجيهات من أبو العينين.. تعقيم وتطهير شوارع الجيزة للوقاية من كورونا.. رضوى الشربيني: ليه تتحايلي عليه عشان يسأل عليكي .. محمد رمضان ينشر مقطعا من كورونا فيروس

ترشيحاتنا

كشف ألاعيب أردوغان.. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت توجه رسالة للرئيس السيسي بشأن ليبيا

اطمأن من السكان على أحوالهم.. السيسى يتفقد مشروع الأسمرات ٣ السكني بالمقطم.. صور

برشلونة يقرر الاستغناء عن فيليبي كوتينيو بـ 80 مليون يورو

ضربوا الأطباء وكسّروا الأجهزة.. التفاصيل الكاملة لـ تعدى أهالي متوفى بـ كورونا على طاقم مستشفى القناطر

لجنة مكافحة كورونا: إعلان نتائج مؤكدة لعلاج الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس بسيطة.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ جمبسوت جذاب.. هيدى كرم بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها