بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد أن نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة وصورة داعب فيها جمهوره.
وظهرت فى الصورة زوجته الفنانة دنيا سمير غانمفى طفولتها مع الأميرة ديانا.
وتحرص دنيا سمير غانمعلى الظهور بشكل جمالي مختلف في كل إطلالة لها، فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على وضع اللمسات الجمالية المميزة في الماكياج الناعم لتظهر بإطلالة غير مكلفة وبسيطة.
وتتميز دنيا سمير غانم في إطلالتها بالظهور الناعم الأنثوي الذي يكشف عن جمالها، فهي تميل إلى ارتداء الفساتين التي تضفي عليها نوعا من الأنوثة والجرأة.