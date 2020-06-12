بالخواتم .. أحمد مكي في أحدث ظهور له من داخل سيارته

نشر الفنان أحمد مكى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له داخل سيارته الخاصة ظهر فيها بالكمامة، وهو يرتدى خواتم أحدهما مكتوب عليه محمد رسول الله.
علق مكى على الصورة قائلا : مساء الورد
#احمدمكي #الكبير #خواتم #ختم_النبي
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
أحلى مسا على أحلى فنان، بحب طريقة تفكيرك وإبداعك أوي.
مساء الجمال.. ربنا يحفظك
مساء الهنا والسرور يا كبير
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وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.
ينتظر النجم أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لكى يعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، حيث كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو، الفترة الماضية.