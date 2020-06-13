العلاقات الدولية بجامعة حلوان: دعوة لتقديم مشاريع قصيرة الأجل لتخفيف آثار كورونا

أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان عن دعوة لتقديم مقترحات لمشاريع قصيرة الأجل تخفف من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لتفشي فيروس كورونا COVID-19 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .





وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه يتم تمويل هذه الدعوة و المسابقة من خلال صندوق نيوتن مشرفة Newton Fund وصندوق أبحاث التحديات العالمية(GCRF) .





وتتمثل مدة المشروع البحثى فى ١٨ شهر، ولا يوجد تاريخ محدد لإنهاء التقدم بالمشروعات وإنما الأولوية بأسبقية التقدم بمشروعات و أفكار جديرة بالتمويل.





وأكد مكتب العلاقات الدولية على تقديمه الدعم الفني للمشاركين من الجامعة فى كتابة مقترح المشروع أون لاين من خلال ممثليه بالكليات المختلفة، بالإضافة إلى استعداده لتيسير التواصل مع الشريك الأجنبى بالمملكة المتحدة من خلال قاعدة بيانات للشركاء الأجانب تم تطويرها لتذليل أى عقبات يواجهها الباحث فى تكوين الفريق البحثى الدولى.









يمكن التواصل مع مكتب العلاقات الدولية من خلال البريد الالكترونى :

صفحة المكتب الرسمية :





لمزيد من المعلومات عن المسابقة يمكن الدخول على الرابط التالى:



