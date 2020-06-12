AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأعشاب الخارقة على العشاء.. أسرع رجيم لتنحيف الجسم وحرق الدهون

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:58 م
انقاص الوزن
انقاص الوزن
Advertisements
لمياء الياسين

هل تريدين تنحيف الجسم فى وقت قياسى دون رجيم قاسى إليك خطة الرجيم التالى ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ويساعد الرجيم التالى على حرق الدهون بسرعه غير متوقعه.


الإفطار 

كوب عصير برتقال  + بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
فول بالليمون + نصف رغيف بلدى

بين الإفطار والغداء

كوب جنزبيل بالليمون

الغداء اختارى من الآتى:

طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم

3 ملاعق مكرونة  + 3 أصابع كفتة +طبق سلاطة خضراء

أو تونة + رغيف بلدى

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة

العشاء:

كوب زبادى
قطعة جبن قريش   +1 توست سن

بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان
أو
فول بلليمون + رغيف سن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحول جسمك لمكينة حرق.. ريجيم لإصلاح ما أفسدته حلويات العيد

بدون رجيمات قاسية.. رجيم مذهل لحرق الدهون

رجيم مذهل لحرق الدهون ونسف الكرش

بدون رياضة.. رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بأقل مجهود

خلال الحجر المنزلي.. أسرع رجيم لحرق الدهون وإنقاص الوزن

نوع من الحساء يحول جسمك لمكينة حرق دهون

ترشيحاتنا

هبقي راضي.. رضوى الشربيني تنشر صورتها على هيئة رجل | شاهد

اشتباه إصابة الفنانة حنان يوسف بفيروس كورونا

بعد ظهورها مع الأميرة ديانا.. 5 صور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

الصحة: 3 محافظات الأعلى بمعدل الإصابة بفيروس كورونا

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

بسبب 75 جنيها .. شاب يقتل صديقه في الوراق

AdvertisementS

منشور مؤثر.. أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي بعد إيجابية المسحة الثانية

فيروس كورونا في مصر.. الإصابات تتجاوز الـ 40 ألفا و1422 وفاة

متى يختفي فيروس كورونا؟.. فاروق الباز يرد

طبيب يحدد شرطا واحدا لانتقال عدوى كورونا من المصابين للأصحاء.. فيديو

حميات إمبابة تعلن الوصول لذروة انتشار فيروس كورونا.. فيديو

شاهد.. مستشفيات روسيا تتسلم أول دفعة من علاج فيروس كورونا

فى حوار لـ صدى البلد.. الشيخة إقبال الصباح: الشيخ زايد فتح داره لنا أثناء حرب التحرير وكان أبا لكل الكويتيين

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

تطاول من مجلة قومية يستوجب المساءلة.. الكنيسة الأرثوذكسية تستنكر وضعها في خانة واحدة مع الإخوان

يديك الصحة ويخليك لينا.. سيدات "الأسمرات" للسيسي: إن شاء الله ربنا هيرفع الوباء ويعينك علينا.. فيديو

بعد الإعلان عنه.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro في مصر .. فيديو

طفرة في الإصابات والوفيات.. الصحة: 1577 إصابة جديدة بـ كورونا.. و45 وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت الأزهر بالحجاب وعشقت الأقصر.. حكايات الأميرة ديانا في مصر

بعد 80 عامًا.. الكشف عن واقعة تبديل طفلين حديثي الولادة بالخطأ بفضل تحليل DNA

بـ الأصفر الكاجوال.. هايدى موسى تبهر متابعيها بصورة وسط الأشجار