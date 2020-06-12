الأعشاب الخارقة على العشاء.. أسرع رجيم لتنحيف الجسم وحرق الدهون

هل تريدين تنحيف الجسم فى وقت قياسى دون رجيم قاسى إليك خطة الرجيم التالى ولمدة أسبوع يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ويساعد الرجيم التالى على حرق الدهون بسرعه غير متوقعه.
الإفطار
كوب عصير برتقال + بيضة مسلوقة + 1 توست سن
أو
فول بالليمون + نصف رغيف بلدى
بين الإفطار والغداء
كوب جنزبيل بالليمون
الغداء اختارى من الآتى:
طبق شوربة كرنب + 2 شريحة لحم
3 ملاعق مكرونة + 3 أصابع كفتة +طبق سلاطة خضراء
أو تونة + رغيف بلدى
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
كوب زبادى
قطعة جبن قريش +1 توست سن
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة وبذور الكتان
أو
فول بلليمون + رغيف سن