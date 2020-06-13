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فيديو جراف

فيديو جراف| قصة ظهور ابن أحمد الفيشاوي

السبت 13/يونيو/2020 - 11:17 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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آلاء حسن
فجرت لينا أحمد الفيشاوي، مفاجأة ظهور أخيها عبر إنستجرام ونشرت صورة وعلقت عليها: هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ ".

وكشفت والدة لينا عن تفاصيل القصة التي بدأت من 9 سنوات خلال زيارة لينا لأبيها وتعرفت على زوجته الاجنبية من ألمانيا وتواصلت معها عبر البريد الالكتروني ليكون هناك ود بينهما.

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