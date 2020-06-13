فى حراسة مشددة..المتهم بتمزيق جسد زوجته وإضرام النيران فى جثتها يمثل جريمته

قام الزوج المتهم بمزيق جسد زوجته وإضرام النيران فى شقتهما بحى الظاهر بتمثيل جريمته بحضور ممثل عن النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة ، حيث قام بكشف كافة تفاصيل الحادث واحضار سكينا من المطبخ وانهال عليها طعنا حتى فارقت الحياة.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى شقة بعقار سكنى دائرة قسم شرطة الظاهر، على الفور تم توجيه ٥ سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب التى تسببت فى احتراق ربة منزل بداخل الشقة.





فيما انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من المعاينة وجود سيدة فى العقد الثالث من عمرها بجثتها آثار ٣ طعنات واثار حروق بجسدها، تم التحفظ على الجثة، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعه كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه لبيان سبب الجريمة.





ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته طفلتيه ، تم تحديد مكان اختبائه باحد شقق اقاربه بمدينة دار السلام ، تم ضبطه .





وأقر المتهم فى أقواله إنه ارتكب الجريمة لشكه فى سلوكها ، مشيرا إلى أنه سبق وأن قام بتطليقها وبالفعل انفصلا عده اشهر ثم عاد لردها مرة أخرى ، إلا أنهما كانا دائما التشاجر.





وأضاف المتهم فى اعترافاته بأنه ليلة ارتكابه الجريمة وقعت مشاجرة مع زوجته فقمت باضرام النيران فى الشقة بعد ان سددت لها ٣ طعنات وفررت مع طفلتي من مسرح الحادث ، الى ان تم ضبطى وقررت النيابة حبس المتهم ٤ ايام على ذمه التحقيق .



