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أخبار العالم

سأمضي قدما.. ترامب يكشف خطته حال خسارة الانتخابات الأمريكية ردا على اتهامات بايدن

السبت 13/يونيو/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيفعل أمورًا أخرى إذا خسر انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، وذلك بعدما قال خصمه الديمقراطي جو بايدن إن الرئيس الجمهوري قد يغش ويرفض مغادرة البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة: "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى".

ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.

وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني هذا الأسبوع إنه قلق من أن ترامب سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن جنود الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.
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