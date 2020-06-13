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12425 مخالفة بناء.. متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل إزالة التعديات على أملاك الدولة..فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 04:19 ص
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
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اسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية قدم تقرير إلى مجلس الوزارء يضم الجهود التى تم تنفيذها على مستوى الـ27 محافظة، من أجل إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خاصة في فترة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن خلال أزمة فيروس كورونا تم إزاله 12425 مخالفة بناء، 6278 حالة إزالة على أملاك تابعة للدولة، لافتا إلى أن 6147 حالة إزاله تمت على الأملاك الخاصة.

وأوضح أن 17986حالة مخالفة على الأراضي الزراعية، منهم 1700 حالة مخالفة على أراضي أملاك دولة، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر قرار للمحافظين بحماية وحراسة تلك الأراضي، منعا للإعتداء عليها مرة أخرى.

وتابع : أن هناك قانون ينص على أن كل من قام بإحالة مخالفة قبل صدور قانون التصالح وقدم طلب للتصالح، بتقوم الدول بالبت في هذا التصالح، لافتا إلى أن هناك ما يقارب من 330ألف طلب للتصالح، معقبا : لا يتم إزلة المخلفات إلا بعد إعادة النظر في قرارات التصالح.

وأشار إلى أن مايتم إزالته حاليا هي مباني تم بناؤها قبل 11 شهر أي بعد أصدار قانون التصالح، متابعا: قولنا أن من يريد البناء عليه أن يقدم للحصول على رخصة للبناء.
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