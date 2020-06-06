AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شملت 161 قيادة جديدة.. المتحدث باسم التنمية المحلية يكشف سبب إجراء أكبر حركة تنقلات في المحليات.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 11:23 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
Advertisements
نورهان رأفت
علق خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على إجراء الوزارة أكبر حركة تنقلات بالمحليات شملت 161 قيادة جديدة، قائلا إن حركة التنقلات شملت 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد، و141 مدير مركز وحي.


وأضاف خالد قاسم، عبر مداخلة سكايب لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن الهدف من حركة التنقلات هو ضخ دماء جديدة، من خلال 60 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان رقم 2 لعام 2019، والذي مر بالكثير من المراحل والاختبارات لقياس قدرات القيادة.


وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية إلى أن القيادات الجديدة قامت بعمل مقابلات شخصية قبل التعيين، أمام اللجنة السباعية، والتي يرأسها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.


وأوضح قاسم أن القيادات الجديدة خضعوا لتدريبات ومركز تأهيلية تابعة لوزارة التنمية المحلية، وخرج منهم حوالي 105 قيادات مرشحين، وتم بعد ذلك تصفيتهم لـ 60 قيادة تم ترشيحهم في المناصب الجديدة لهم.


وأكد أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توجه للقيادات الجديدة برسالة مهمة فور تعيينهم نصها: "نحن جميعا في خدمة المواطن، وحل مشكلات المواطنين معيار رئيسي في تقييمهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تكليف من وزير التنمية المحلية لـ قيادات المحليات الجديدة

7 تكليفات من اللواء محمود شعراوي لـ القيادات المحلية الجديدة: إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء.. والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة

تعرف على حركة تنقلات رؤساء المدن بالبحر الأحمر

مواليد المنصورة وعمل بالمنوفية.. من هو اللواء أشرف موافي سكرتير عام كفرالشيخ الجديد

فيديوجراف.. تكليفات وزير التنمية المحلية لـ القيادات المحلية الجديدة.. ومنظومة النظافة الأبرز

حركة تنقلات محافظة البحر الأحمر.. الطويل سكرتير مساعد..وحسن لحلايب ونصر للقصير ورشاد رئيسًا لحي جنوب

ترشيحاتنا

بينهم ريم البارودى.. الأعلى للإعلام يقرر منع هؤلاء من الظهور على الشاشة

بعد مغادرتها ألمانيا.. رئيس وزراء بولندا يطالب بتوطين قوات أمريكية

بسبب تحركاتهم.. أوغندا تبدأ إخضاع جميع الوزراء لفحص فيروس كورونا

ضد المتظاهرين السلميين.. قاض أمريكي يمنع استخدام الشرطة للأسلحة الكيماوية والقذائف الفتاكة

سفير قطر يعود لقطاع غزة لأول مرة منذ 4 أشهر.. الدوحة ترسل تمويلات جديدة لـ حماس هذا الموعد

فرحان العلي.. فيديو خادش للحياء يثير الغضب في الكويت ضد ممثل شهير

AdvertisementS

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إرسال مصابين إلى شواطئ إسبانيا.. استشارى يكشف عن دور الصحة النفسية في علاج كورونا

قصة أثر.. شاهد.. إدفو أكبر معبد قديم فى وادى النيل بعد الكرنك

أسعار بيجو الجديدة تشعل المنافسة بين 3008 peugeot وهيونداي توسان hyundai tucson.. صور