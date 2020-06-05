منذ بداية كورونا.. خالد قاسم: 8459 شكوى تلقتها التنمية المحلية حتى مايو الماضى

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع تلقت منذ بداية الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد الى نهاية مايو الماضى ، 8459 شكوى حول تنفيذ الاجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان اجمالى الرسائل منذ بدء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات وحتى15 ابريل الماضى وتضاعف حجم الرسائل لتصل 8459 شكوى حتى نهايو مايو الماضى.
وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ، غرف عمليات المحافظات تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية.
وتتلقى وزارة التنمية المحلية أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بالمواطنين ومخالفة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).
وكان قد اعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن تلقى مبادرة صوتك مسموع استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا منذ بداية الاجراءات الاحترازية التى فرضتها لمنع انتشار الفيروس ،وذلك لسرعة الاستجابة وحل الشكاوى في اسرع وقت.