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أخبار العالم

بومبيو يبحث هاتفيا مع مسؤول بالاتحاد الأوروبي أهمية إنهاء النزاع في ليبيا

السبت 13/يونيو/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوربي، الحاجة الملحة لإنهاء النزاع في ليبيا وسط تفاقم التدخل الأجنبي في تلك الدولة.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بومبيو وبوريل ناقشا كذلك خلال الاتصال الهاتفي كيف يمكن لعملية "إيريني" الأوربية دعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن عملية "إيريني" البحرية أطلقها الاتحاد الأوربي، في مستهل شهر أبريل الماضي، بهدف مراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا.
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