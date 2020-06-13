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أخبار العالم

بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس أوكرانيا يلغي اجتماعاته وزياراته

السبت 13/يونيو/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة وأن اتصالاته ستقتصر على دائرة مقربة بعد إصابة زوجته أولينا بفيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي في بيان يوم الجمعة إن "الاجتماعات المباشرة.. مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وكانت أولينا قد أفادت بأن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

وكتبت على "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا.. أخبار غير متوقعة.. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد.. الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي".

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