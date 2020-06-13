بعد نجاح حفلها بالأهرامات.. أمال ماهر: يا رب أكون قدرت ابسطكم

اختتمت النجمة أمال ماهر حفلها المميز مساء أمس الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.
وحرصت بعد انتهاءه على نشر تغريدة عبر موقع تويتر قالت فيها: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم اسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم".
ويُبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر"، وقدمت في نهايته أغنيتها الوطنية "طوبة فوق طوبة".
وقد حرصت أمال ماهر على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين"، كما شدت برائعة عبد الحليم حافظ "على قد الشوق.
وقد حرصت أمال ماهر على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين"، كما شدت برائعة عبد الحليم حافظ "على قد الشوق.
وغنت آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.
إضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.