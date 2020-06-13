AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجاح حفلها بالأهرامات.. أمال ماهر: يا رب أكون قدرت ابسطكم

السبت 13/يونيو/2020 - 04:09 ص
امال ماهر
امال ماهر
Advertisements
محمد نبيـل

اختتمت النجمة أمال ماهر حفلها المميز مساء أمس الجمعة من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات وذلك علي الهواء وبدون جمهور.

وحرصت بعد انتهاءه على نشر تغريدة عبر موقع تويتر قالت فيها: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم اسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم".

ويُبثّ الحفل حصريًا عبر منصة "شاهد "VIP و"MBC مصر"، وقدمت في نهايته أغنيتها الوطنية "طوبة فوق طوبة".

وقد حرصت أمال ماهر على قراءة رسائل جمهورها عبر البث المباشر، وغنت للراحلة وردة "وعملت إيه فينا السنين"، كما شدت برائعة عبد الحليم حافظ "على قد الشوق.

وغنت آمال ماهر مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية.

إضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.

بعد نجاح حفلها بالأهرامات.. أمال ماهر: يا رب أكون قدرت ابسطكم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يمكنك مشاهدة حفل أمال ماهر بالأهرامات.. الجمعة

3 حفلات غنائية منتظرة.. وائل كفوري الخميس ومسار إجباري الإثنين.. وعودة لـ أمال ماهر يوم الجمعة

حفل مباشر لـ أمال ماهر بالأهرامات.. الليلة

بدون جمهور | بدء حفل آمال ماهر بالأهرامات.. شاهد

آمال ماهر تغني لـ وردة وتقرأ رسائل جمهورها بحفل الأهرامات .. صور

على قد الشوق.. آمال ماهر تشعل مسرح حفلها بالأهرامات

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ اتفاق أردوغان والسراج.. ظهور علني لمليشيات تركيا في ليبيا.. شاهد

آخر كلمات الراحل محمود مسعود للشعب المصري قبل وفاته بأيام.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا: بلازما المتعافين لا تصلح للجميع .. ونصل لذروة الإصابات هذا الشهر

أخبار الفن.. منشور مؤثر من ابنة رجاء الجداوي.. تفاصيل قضية طفل أحمد الفيشاوي.. حقيقة خطوبة ابنة أصالة

حريق في عمارة أحمد عيد عبد الملك والمطافى تنقذ الموقف

الصحة العالمية: فيروس كورونا ياخذ مسارات مختلفة فى كل بلد عن الآخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعقًا بالكهرباء.. شرطي أمريكي يتسبب في عاهة مستديمة لشاب أسود.. شاهد

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور