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رياضة

بيولي: ميلان كان ساذجًا خلال مباراته أمام يوفنتوس بنصف نهائي كأس إيطاليا

السبت 13/يونيو/2020 - 05:01 ص
ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
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محمد رشاد
قال ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان أن مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا مع يوفنتوس كانت متساوية للغاية في الذهاب والإياب، لكن أكد أن فريقه ميلان كان ساذجًا.


وأقصى يوفنتوس نظيره ميلان وحسم التأهل للنهائي، في مباراة شهدت طرد ريبيتش لاعب الروسونيري، وأهدر كريستيانو رونالدو خلالها ركلة جزاء لليوفي.

وأضاف بيولي لـ "راي سبورت": "من المخيب للآمال أن أقول ذلك، لكن ركلة جزاء في سان سيرو في الذهاب أثبتت أنها حاسمة في الجولتين".

وأضاف: "لقد شعرنا أيضًا بضغوط اليوفي وحيازته للكرة، وكنا ساذجين في التسبب بركلة الجزاء والبطاقة الحمراء، لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية وكان لدينا فرصتان أو ثلاث للتسجيل، لو كنا سجلناهم ...".

واختتم : "إنه لأمر مؤسف، لأن هذا كان هدفنا، لم ننجح في تحقيقه، لذا يجب علينا الآن التأهل إلى منافسات أوروبا عبر الدوري الإيطالي".
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