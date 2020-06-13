الإسماعيلى يترقب عروضا رسمية للتعاقد مع شكرى نجيب.. تفاصيل

ينتظر النادى الاسماعيلى وصول عروض رسمية من ناديى المقاولون العرب ومصر المقاصة للتعاقد مع شكرى نجيب مهاجم الدراويش المعار لنهاية الموسم لذئاب الجبل ، لدراستها واختيار العرض المالى الأفضل مع إستطلاع رغبة اللاعب ، بعد تلقى الادارة الصفراء مفاوضات شفهية من مسئولى المقاولون والمقاصة بشأن اللاعب.









واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على رحيل شكرى نجيب حيث فتح الدراويش الباب أمام بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل عدم الحاجة لجهوده مع الفريق.





ونجح الإسماعيلى فى تمديد تعاقد شكرى نجيب موسما آخر فى سبيل الموافقة على إعارته للمقاولون العرب، واتفق الطرفان على أن تكون الإعارة مجانية ولن يحصل الإسماعيلى على أى مقابل مادى بعد تمديد عقد اللاعب.





ووعد مسئولو المقاولون العرب، شكرى نجيب مهاجم الفريق المعار إليه من الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الجارى بتخليصه من الدراويش بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق





وانتقل شكرى نجيب للمقاولون العرب لمدة موسمين قادمًا من الإسماعيلى وتألق بشكل ملحوظ الامر الذى دفع إدارة الأخير فى عودة اللاعب مرة أخرى إلا أنه لم يظهر بالشكل المأمول ليتم إعارته مرة أخرى للمقاولون ويستعيد توهجه من جديد إلا أن الأيام الماضية شهدت رغبة من مسئولى الإسماعيلى فى بيعه وهو ما رحب به إدارة المقاولون التى وعدت اللاعب فى مخاطبة مسئولى الدراويش خلال الفترة المقبلة لشراء عقد اللاعب.





ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16





وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.