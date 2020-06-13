أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 13 -6- 2020

أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت 13-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.01 دينار كويتي للجرام. ننشرخلال تعاملات اليوم، السبت 13-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.01 دينار كويتي للجرام.









أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية. وتتأثروفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.









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أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.

وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الدينار الكويتي.









أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.15 دينار كويتي) أي ما يعادل (55.70 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.72 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.06 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.74 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.86 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.77 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.01 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.49 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.58 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.85 دولار أمريكي)





أسعار الجنيه الذهب 120.07 دينار كويتي أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي





أسعار أوقية الذهب 533.43 دينار كويتي أي ما يعادل 389.89 دولار أمريكي



