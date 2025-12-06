محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

-مراجعة موقف الجمعيات الأهلية المستفيدة من أراضي مشروعات الوقف الخيري؛ لمتابعة مدى جديتها و مصداقيتها في التنفيذ.

-تشكيل لجنة لاستلام منظومة العمل المميكن بصندوق استصلاح الأراضي استعدادًا للافتتاح التجريبي لمشروع ميّكنة وتطوير الصندوق

- الانتهاء من أعمال لجان حصر أراضي المتخللات والخفية في موعد غايته شهر يناير المقبل.

-تحرير محاضر جنائية للمتعدين على الأراضي بعد سحبها و المتقاعسين عن سداد المديونيات المستحقة.

-مراجعة موقف تراخيص المنازل بتقسيمات المواطنين لضمان عدم رصدها كمتغيرات غير قانونية من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

-تقنين أوضاع المشروعات الزراعية على الحدود الإدارية مع محافظة سوهاج، بما يضمن تحصيل المديونيات المستحقة و تقنين وضع أصحاب المشروعات.