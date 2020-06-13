مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنه من المتوقع احتمال سقوط أمطار خفيفة اليوم، السبت، على مناطق متفرقة من شمال البلاد.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وتكون هناك فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.









كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد.









وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، وفي السواحل الشمالية يكون الطقس مائلا للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيفا.







وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

