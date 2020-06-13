ميسي وجريزمان على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

يحل فريق برشلونة ضيفا علي منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الإسباني .
ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: شتيجن
الدفاع: سيرجي روبرتو – بيكيه – أراوخو – ألبا
الوسط: دي يونج – راكيتيتش – بوسكيتس
الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان
جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة .