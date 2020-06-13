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رياضة

ميسي وجريزمان على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

السبت 13/يونيو/2020 - 09:35 ص
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يحل فريق برشلونة ضيفا علي منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدورى الإسباني .

ومن المتوقع أن يبدأ كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمى: شتيجن

الدفاع: سيرجي روبرتو – بيكيه – أراوخو – ألبا

الوسط: دي يونج – راكيتيتش – بوسكيتس

الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما جاء فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة .
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