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رياضة

عمر مرموش يبحث عن ظهور جديد مع فولفسبورج أمام فرايبورج بـ الدوري الألماني

السبت 13/يونيو/2020 - 09:47 ص
عمر مرموش
عمر مرموش
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محمد السعيد
يستضيف فويق فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه المصري عمر مرموش، نظيره فرايبوج، اليوم، السبت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الألماني.

ويبحث عمر مرموش عن ثاني مشاركاته في مع فولفسبورج هذا الموسم، بعدما تم تصعيده للفريق الأول خلال شهر شهر مايو الماضي.

ويطمح فولفسبورج لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين تواجده بالمركز السادس في جدول ترتيب البوندسليجا.

في المقابل يسعى فرايبورج لمواصلة تفوقه على فولفسبورج، بخطف الثلاث نقاط منه في لقاء اليوم، بعدما حقق الفوز عليه في لقاء الدور الأول بهدق دون رد.

وتقام مباريات الدوري الألماني " بوندسليجا"، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

ويحتل فولفسبورج المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني  برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثامن.




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