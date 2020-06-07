تحت أنظار مرموش.. فولفسبورج ينتزع فوزا صعبا من فيردر بريمن بـ الدوري الألماني.. فيديو

انتزع فيردر فولفسبورج، المحترف ضمن صفوفه المصري عمر مرموش، فوزا صعبا من نظيره فيردر بريمن، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدروي الألماني.









جلس عمر مرموش على دكة بدلاء فولسبورج طوال الـ 90 دقيقة.









جاء هدف فولفسبورج والمباراة الوحيد عن طريق فوتر فيجوريست في الدقيقة 82، من عمر اللقاء.









وسيطر فريق فولوفسبورج على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغب 52%، وسدد 17 كرة منها 3 تصويبات على المرمى، فيما سدد فيردر بريمن 13 تصويبة منهم تسديدتين فقط على الخصم.







