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أخبار البلد

اليوم وغدًا...مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل

السبت 13/يونيو/2020 - 09:59 ص
منابع النيل
منابع النيل
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل كالتالى :

السبت:
تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 10مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20.

الأحد:
تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3إلى 15مللي.
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