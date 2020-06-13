اليوم وغدًا...مركز التنبؤ بفيضان النيل يعلن سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل كالتالى :



السبت:

تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 10مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20.



الأحد:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 20 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3إلى 15مللي.

