AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد إنقاذ الأب والأم.. التصريح بدفن جثمان طفل لقي مصرعه إثر حريق في مدينة السلام

السبت 13/يونيو/2020 - 11:06 ص
حريق
حريق
Advertisements
رامي المهدي
قررت نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور، التصريح بدفن جثمان طفل لقي مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقتهما بمدينة السلام، مع استعجال تحريات المباحث.


وكانت عمليات الإطفاء بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة اسبيكو بمدينة السلام، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.


وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ الأب والأم وطفلين من الموت حرقا، بينما لقى نجلهما الأصغر مصرعه إثر اختناقه نتيجة الدخان الكثيف، وتم التحفظ على جثة الطفل، وأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ أسرة احترقت شقتهم بمدينة نصر .. تفاصيل

مصرع طفل في حريق ببنها.. تفاصيل

واقعة مؤثرة.. فلبينية تضحي بحياتها لإنقاذ كلابها الأليفة

شاهد| لحظة اشتعال النار فى مخازن هياكل السيارات بالحرفيين

إنقاذهم من كارثة محققة.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق الحرفيين

بعد وفاة ربة منزل وإصابة زوجها وأبنائها في حريق القطامية.. النيابة تقرّر استعجال التحريات

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 13-6-2020

فى عيد ميلاد أمير الدم.. قصة زواج ضياء عبد الخالق وإلقائه فى ترعة المريوطية

هل تجوز صلاة الضحى قبل الظهر بقليل ؟.. ليس بعد هذه الدقيقة

أخبار الفن.. آخر كلمات الراحل محمود مسعود.. سر الكيس الأسود بـ فرح سنية عبد الغفور البرعي

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

تغيير قائمة أسعار إم جي MG في مصر.. صور

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر