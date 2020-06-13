بعد إنقاذ الأب والأم.. التصريح بدفن جثمان طفل لقي مصرعه إثر حريق في مدينة السلام

قررت نيابة السلام برئاسة المستشار هيثم مشهور، التصريح بدفن جثمان طفل لقي مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقتهما بمدينة السلام، مع استعجال تحريات المباحث.









وكانت عمليات الإطفاء بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة اسبيكو بمدينة السلام، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.









وتمكنت قوات الحماية من إنقاذ الأب والأم وطفلين من الموت حرقا، بينما لقى نجلهما الأصغر مصرعه إثر اختناقه نتيجة الدخان الكثيف، وتم التحفظ على جثة الطفل، وأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.



