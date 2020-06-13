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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. حملات تعقيم بقرى دمياط خلال فترة الحظر

السبت 13/يونيو/2020 - 12:29 م
حملات تعقيم
حملات تعقيم
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زينب الزغبي
شنت مساء أمس محافظة دمياط، حملات تعقيم وتطهير بعدد من قرى كفر سعد بمحافظة دمياط، أثناء فترة حظر التجول، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "covid19".

قاد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، خلال فترة حظر التجول، بقرى كفر سعد، حيث تم الدفع خلالها بالمعدات اللازمة من ديوان عام المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وباستخدام مواد للتطهير مطابقة لكل المعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه الأكمل.

حيث تم خلال تلك الحملة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم شوارع مركز ومدينة كفر سعد وعدد من قرى المركز، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

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ومن جانبه صرح إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، بأن حملات التطهير والتعقيم مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة من أجل تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت العامة والخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم التعقيم والتطهير بشكل يومى على مستوى المحافظة ويشمل مراكز ومدن المحافظة وقراها وهناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهود المجتمع المدنى بدمياط.
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