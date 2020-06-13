بيطري البحيرة: تلقيح 1214 رأس ماشية صناعيا لتحسين السلالات واختبار 6109 ضد مرضى السل والبروسيلا

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة.

وأشار فى بيانا إلى أنه جارى أعمال التسجيل والترقيم لرؤوس الماشية لإتاحة المعلومات والبيانات حول الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة وانعكاسها على خطط تنميتها وتعظيمها ورفع كفاءتها وانتاجيتها وكذا توفير التطعيمات اللازمة لها .

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وأكد اللواء آمنة علي أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

ومن جانبه أوضح الدكتور حسنى عباسى مدير عام مديرية الطب البيطري جهود مديرية الطب البيطرى بالبحيرة خلال شهر مايو منها التأمين على 3575 رأس ماشيه وترقيم وتسجيل 2621 رأس ماشية وإستخراج 3090 بطاقة تسجيل حيوان وذلك من خلال إدارتي الترقيم والتسجيل والتأمين بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.

وأضاف عباسي بأن مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو الماضى قامت بعلاج 5004 رأس ماشية ضد الأمراض التناسلية وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية ونسبة الخصوبة بالإضافة إلى تلقيح 1214 رأس ماشية صناعيا لتحسين السلالات لافتا إلى اختبار 6109 رأس ماشية ضد مرضي السل والبروسيلا.