بالتعاون مع الصحة.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية والمواطنين

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية، ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك انطلاقا من دور التنسيقية في تقديم كل أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري، وتزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية.





وقد قامت التنسيقية بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمبادرة لمتابعة 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى تضم عددا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين.





وتستهدف الحملة كذلك إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين للقيام بالتوزيع والتوصيل المنزلي لبروتوكول العلاج المنصرف من الوزارة للمخالطين والمعزولين منزليا، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الخاصة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من تلك الجائحة.





وتأتي الحملة لإدراك التنسيقية لأهمية التكاتف المجتمعي بكل كياناته لدعم الجهود المبذولة من الدولة للعبور من تلك الأزمة العالمية، واستكمالا لعدد من الأنشطة السابقة والمستمرة لدعم الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا ومنها مبادرة البالطو الأبيض.





وقدمت التنسيقية، الشكر لوزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد وديوان الوزارة على توجيه مديريات الصحة في المحافظات بالتعاون مع الشباب الحزبي لتلبية احتياجات أهالينا المصابين والمخالطين.



