AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بالتعاون مع الصحة.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية والمواطنين

السبت 13/يونيو/2020 - 12:40 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
Advertisements
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة "الوعي أمان" لدعم المراكز الطبية الحكومية، ودعم المواطنين في العزل المنزلي بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك انطلاقا من دور التنسيقية في تقديم كل أنواع الدعم والمشاركة من أجل المواطن المصري، وتزامنا مع الذكرى الثانية لتأسيس التنسيقية.

وقد قامت التنسيقية بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمبادرة لمتابعة 19 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات كمرحلة أولى تضم عددا كبيرا من المتطوعين والمتطوعات من شباب الأحزاب والسياسيين. 

وتستهدف الحملة كذلك إطلاق أكبر شبكة من المتطوعين للقيام بالتوزيع والتوصيل المنزلي لبروتوكول العلاج المنصرف من الوزارة للمخالطين والمعزولين منزليا، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الخاصة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية من تلك الجائحة.

وتأتي الحملة لإدراك التنسيقية لأهمية التكاتف المجتمعي بكل كياناته لدعم الجهود المبذولة من الدولة للعبور من تلك الأزمة العالمية، واستكمالا لعدد من الأنشطة السابقة والمستمرة لدعم الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا ومنها مبادرة البالطو الأبيض.

وقدمت التنسيقية، الشكر لوزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد وديوان الوزارة على توجيه مديريات الصحة في المحافظات بالتعاون مع الشباب الحزبي لتلبية احتياجات أهالينا المصابين والمخالطين.

كما تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المراكز الطبية والعلاجية والمستشفيات الحكومية بجميع أنواع الاحتياجات الطبية اللازمة والضرورية لعلاج ومتابعة مرضى فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. تنسيقية الشباب تطلق تحدي الخير لمساعدة الأسر المستحقة

توزيع مصلقات تنسيقية شباب الأحزاب بالشوارع لمواجهة فيروس كورونا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ ورش تفاعلية للتدريب على كتابة المقال أون لاين

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق مبادرة للتضامن مع الأطباء حول العالم

تنسيقية شباب الأحزاب تدعو العالم إلى مساندة الأطقم الطبية..فيديو

في الذكري الثانية لتأسيسها..تنسيقية الأحزاب تطلق منصتها الإعلامية وتنظم الصالون السياسي الرابع غدا

ترشيحاتنا

أكثر المحافظات وأقلها فى الإصابة بفيروس كورونا بمصر.. أستاذ صحة عامة يوضح

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

فيديوجراف.. طرح 500 ألف جرعة من ريميديسيفير لعلاج كورونا

على البحر.. إطلالة ساحرة لـ دانا حمدان وشقيقتيها

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

AdvertisementS

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي يضرب جنوب البلاد اليوم.. وأمطار على محافظات الشمال غدا

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

رسوم ترخيص المحل بـ 100 ألف جنيه.. تعرف على إجراءات التراخيص في قانون المحال العامة

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. إيمى طلعت زكريا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

رينو تطرح عروضا جديدة على renault megane و renault duster..صور

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب