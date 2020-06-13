٣١ ألف مخالفة تجاوز السرعة.. حملات المرور خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (245867) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31538 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر، 5269 موقفا عشوائىا).



