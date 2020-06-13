٣١ ألف مخالفة تجاوز السرعة.. حملات المرور خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (245867) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31538 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 28 قيادة تحت تأثير مخدر، 5269 موقفا عشوائىا).
وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.